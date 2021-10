The Scalers, spécialiste indo-européen du développement IT Offshore pour PME et ETI, souhaite désormais s’adresser plus directement aux entreprises françaises et annonce son implantation en France.

Créée en 2014 à Bangalore, en Inde et présente également à Dublin et à Cracovie pour ses services administratifs et commerciaux, The Scalers aide les entreprises innovantes d’Europe et d’Amérique du Nord à surmonter la pénurie de talents et à se développer sans limite, en constituant pour leur compte des équipes d’ingénierie logicielle de haut niveau à Bangalore. The Scalers déploie un modèle unique de développement offshore qui combine le recrutement, la gestion des opérations et l’alignement culturel, à travers une approche centrée sur la personne. La réussite et la pérennisation d’une équipe IT offshore repose sur la qualité des talents recrutés, leur intégration à la culture des organisations qu’ils rejoignent et leur engagement.

L’équipe indo-européenne de The Scalers s’investit au quotidien auprès de ses partenaires français et indiens pour garantir une relation de travail harmonieuse et profitable à tous. Avec pour objectif d’accompagner les entreprises sur la durée et leur permettre d’accélérer leurs innovations en s’appuyant sur des développeurs et développeuses de talent 100 % intégré(e)s.

Emilien Coquard, confondateur et CEO, précise : « C’est dans le temps que notre différence se constate. Les équipes restent engagées et satisfaites, les projets de nos clients fleurissent et s’intensifient ».