nLighten France, acteur incontournable des Datacenters Edge de nouvelle génération, fait évoluer son équipe de Direction pour accompagner sa stratégie de croissance à l’échelle nationale.

Dans le cadre de sa mission, Thomas MURTIN devra travailler en lien étroit avec la Direction générale pour établir la nouvelle stratégie commerciale de l’entreprise et la faire évoluer en continu pour répondre toujours mieux aux attentes des clients et des partenaires de nLighten France. Dans ce contexte, il jouera donc un rôle de premier plan au sein de la structure française et lui permettra de mener à bien son plan stratégique qui consiste à fortement accroitre les ventes tout en renforçant la qualité de service délivrée. Il devra également piloter l’équipe commerciale française.

Pour mener à bien sa mission, Thomas MURTIN pourra s’appuyer sur sa parfaite connaissance du secteur et de l’offre de nLighten qu’il avait intégré en 2024 au poste de Senior Account Manager. Avant de rejoindre nLighten France, il avait occupé des postes de management à dominante commerciale dans des structures de référence à l’image de Alsatis, Netixia One, Zayo France ou encore Ozitem.

Anwar Saliba, Directeur général France de nLighten « Je suis fier d’annoncer la promotion de Thomas MURTIN qui a su rapidement démontrer sa valeur et nous permettre de nous positionner sur de nouveaux marchés d’envergure. Sa promotion au poste de Directeur commercial France est une évolution méritée et va nous permettre de travailler en profondeur sur l’évolution de notre stratégie sur les prochaines années. »

Thomas MURTIN explique « Je suis fier d’accompagner nLighten France dans le développement de ses parts de marché. Nous bénéficions de toutes les ressources nécessaires et d’une offre industrielle qui nous permet de nous positionner comme un partenaire de confiance pour héberger les infrastructures de nos clients. »