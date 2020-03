Sur la couche de restitution BI, les Magic Quadrant se suivent et se ressemblent depuis quelques années déjà avec les trois leaders incontestables que sont Microsoft, Tableau (racheté par Salesforce) et Qlik.

Cette année, toutefois, une petite licorne californienne est venu jouer les trouble-fêtes en faisant son entrée dans le carré de tête, celui des « Leaders ».

Fondée en 2012 par deux vétérans de l’IT – Ajeet Singh, co-fondateur de Nutanix et Amit Prakash, anciennement chez Microsoft puis chez Google -, ThoughtSpot propose une approche innovante de la couche de restitution très orientée sur la recherche en langage naturel, que la question soit directement saisie dans son interface ou dictée oralement. C’est d’ailleurs cette spécificité qui lui vaut de figurer dans le carré de tête du Magic Quadrant, Gartner soulignant par ailleurs les algorithmes de recommandations qui viennent enrichir la pertinence des analyses.

Capable de gérer des requêtes croisées sur d’importantes volumétries de données provenant de sources multiples, ThoughtSpot n’a cessé au cours de l’année dernière d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sa plateforme qui embarque notamment le moteur IA SpotIQ : détection d’anomalies et de corrélations, analytique augmentée… Le tout sans avoir à écrire une ligne de code souligne encore Gartner.

Une telle évolution n’a pas manqué d’attirer les spécialistes du marché : avec un chiffre d’affaires annuel qui a dépassé les 100 millions de dollars, la licorne compte déjà quelques références de renom à son actif : Walmart, Verizon, Daimler, Bank of the West, Royal Bank of Scotland, British Telecom, etc.

Forte d’une levée de fond de 248 millions de dollars réalisée en septembre dernier, la société a décidé d’investir en France en ouvrant son premier bureau. Il sera dirigé par Benjamin Caller nommé au poste d’EMEA Alliance Leader, Regional Vice President et anciennement directeur marketing EMEA chez VMWare avant de passer deux ans chez Qlik à la tête des relations partenaires.

« Grâce à notre expansion en France avec l’ouverture d’un bureau à Paris, nous pourrons accélérer notre croissance en Europe, car nous aidons les entreprises françaises à exploiter plus efficacement leurs données lorsqu’elles cherchent à se transformer, a déclaré Spencer Tuttle, vice-président EMEA de ThoughtSpot à l’occasion du lancement du bureau français. Le marché européen est essentiel dans la stratégie de développement de ThoughtSpot. Nous avons ouvert notre premier bureau à Londres peu après avoir commencé à vendre en Amérique du Nord, et nous avons immédiatement constaté l’intérêt d’entreprises à travers l’Europe ».

Pour découvrir ThoughtSpot : Search & AI-Driven Analytics Platform