Thoughtspot, le spécialiste de l’analyse et de la recherche de données « en mode Google », passe en version 6.2 sa plateforme de visualisation et de collaboration autour de la donnée .

Grâce à ThoughtSpot 6.2, la connexion aux données et leur partage est plus rapide que jamais, que ce soit via l’API maison, améliorée, ou via DataFlow et Embrace for SAP/Teradata/Snowflake/Amazon Redshift/Google BigQuery/Microsoft Azure Synapse.

Les entreprises disposent désormais d’une plus grande souplesse et d’un plus grand choix quant à la manière dont elles exploitent leurs données pour la recherche et les analyses fondées sur l’IA, quelle que soit l’origine de ces données.

Grâce à cette nouvelle version, les utilisateurs qui le souhaitent bénéficient du partage de graphiques individuels afin de travailler et échanger à partir de la même vue avec un collègue. Via une interface très intuitive, les collaborateurs peuvent demander un accès en modification pour une vue spécifique, plutôt que pour un rapport ou un tableau de bord entier. Une approche qui facilite la collaboration sur des ensembles de données spécifiques et pertinents à un groupe de travail.

Dans le même esprit d’accessibilité, les créateurs d’ensembles de données peuvent également « abonner » les utilisateurs à des titres spécifiques dans un tableau de bord, ce qui facilite encore l’accès aux données et aux KPI appropriés pour les collaborateurs qui en ont besoin.

Enfin, Answer Explorer V2 voit ses capacités d’exploration et de suggestions, basées sur de l’IA, encore améliorées et offre des fonctionnalités utiles comme la conservation automatique des suggestions, les recherches supplémentaires recommandées et les anomalies ou tendances inattendues directement dans un tableau d’affichage, des graphiques et des réponses textuelles.

Sont également apportées des améliorations aux modules de scripts pour les filtres, de visualisation et de mise en cache des données. Une nouvelle compression des données en mémoire permet d’exploiter davantage de données sans augmenter le stockage, ce qui réduit les coûts à mesure que les organisations élargissent leur volume de données.

Ajeet Singh, co-fondateur et Executive Chairman, précise : « Notre mission est de faire en sorte qu’il soit aussi facile et rapide que possible pour nos clients, d’accéder aux informations qui permettent de prendre les décisions les plus éclairées ».