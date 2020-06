TIBCO a l’un des portfolios de solutions de traitement des données d’entreprise les plus riches du marché qu’il s’agisse de les intégrer, unifier, analyser, exploiter et visualiser.

Mais aujourd’hui, les traitements de données impliquent souvent de faire appel soit à des services cognitifs – pour traduire ou interpréter le contenu des documents, pour analyser des scans et images, pour de l’interrogation en langage naturel ou encore pour interpréter la voix humaine – soit à des systèmes de Machine Learning – pour faire de la prédiction de tendances, de la maintenance préventive ou encore de la détection de signaux faibles.

De tels services, d’une grande complexité intrinsèque, sont aujourd’hui aisément et rapidement accessibles via le Cloud. Alors, pourquoi ne pas en améliorer l’intégration aux outils de Data Science ?

C’est exactement ce que TIBCO vient de faire en annonçant que ses offres Spotfire et TIBCO Data Science proposent désormais la prise en charge de Microsoft Azure Cognitive Services.

« Nos clients effectuant de la maintenance prédictive sont de plus en plus souvent à la recherche de solutions basées sur l’IA, au plus près de là où sont générées les données – afin de les analyser et de prendre des décisions plus rapidement » explique Matt Quinn, Directeur des opérations chez TIBCO. « L’approche de TIBCO en matière d’IA, d’analytique et de machine learning favorise l’intégration de ses technologies avec les solutions Microsoft Azure AI et Cognitive Services. Les API Python de Microsoft, notamment, peuvent être sollicitées facilement depuis nos offres analytiques. Nos clients bénéficient ainsi de flexibilité pour leurs scénarios d’intelligence artificielle, à l’edge comme au cœur de leur réseau, en ligne et hors ligne. Le support d’Azure AI leur offre également un choix plus large pour l’utilisation de TIBCO Data Science, avec des capacités de machine learning. »