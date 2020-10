Tibco vient d’annoncer qu’il se porte acquéreur de IBI, anciennement Information Builder, s’offrant ainsi un vétéran de la BI mais, et surtout, une base installée de plusieurs millions d’utilisateurs.

À l’heure du DataOps et de la Data Fabric, posséder une chaine complète d’outils pour industrialiser, fluidifier et automatiser la production de données pour l’utilisateur final – qu’il soit un analyste, un datascientiste ou même un développeur – est devenu fondamental pour toutes les entreprises. Et c’est précisément là où Tibco veut aller avec le rachat d’Information Builders, récemment rebaptisé IBI. Annoncée en début de semaine, l’opération devrait se conclure lors du premier trimestre fiscal de Tibco en 2021, une fois les différentes étapes habituelles franchies.

Renforcer sa capacité d’intégration

En septembre dernier, à l’occasion de sa grande conférence annuelle, Tibco annonçait en effet sa volonté de rendre l’analyse plus simple en combinant la dataviz et le machine Learning à la capture de données en temps réel à travers un outil nécessitant peu ou pas de développement. Avec IBI, l’éditeur s’offre un spécialiste de l’intégration de données et pas n’importe lequel. Fondé en 1975, Information Builders est « un des plus vieux acteurs du marché de l’analyse, rappelle Boris Evelson, vice-président et principal analyst de Forrester dans un billet consacré au rachat. L’éditeur fut un des premiers à proposer l’analyse et le reporting sur mainframe et reste avec SAS et IBM Cognos un des rares à le proposer encore ».

Beaucoup de doublons en perspective

Pour Boris Evelson ce rachat s’inscrit dans une dynamique de consolidation du marché de la BI que le cabinet d’analyse avait anticipée dès 2019 : « Les technologies de BI sont tellement matures qu’elles en deviennent une commodité. Dès lors, les acteurs indépendants subissent une pression telle sur les prix qu’ils doivent trouver des alternatives, comme celle de se faire racheter ».

Reste qu’avec ce rachat, Tibco s’apprête à s’offrir des technologies qu’il possède déjà. iWay, l’offre de management et gouvernance de la donnée d’IBI, est concurrente de celle de Tibco, segment sur lequel l’éditeur est d’ailleurs plutôt bien placé selon les cabinets d’analyses. IBI Analytics (anciennement WebFocus) est également une alternative à Spotfire, la plateforme d’analyse de Tibco. Et pour finir, Tibco domine le marché de l’analyse avancée (prédictif, Machine learning) alors que IBI accuse un retard certain sur ce terrain.

Une base installée IBI qui pèse lourd sur la balance

Dès lors, on est en droit de se demander ce que Tibco cherche à faire avec ce rachat. Selon Dan Streetman, CEO de Tibco « Avec l’acquisition d’Information Builders, nous avons accès à un ensemble plus large d’analyses et de technologies, ce qui améliore considérablement notre capacité à aider les principales organisations mondiales à résoudre leurs problèmes de données les plus complexes ». Certes. Mais il ne faudrait pas oublier non plus qu’au cours de ces 45 dernières années, IBI a engrangé des millions d’utilisateurs dans de nombreux secteurs d’activité, dont notamment les assurances et les banques. Si les fonctions d’IBI, notamment dans le domaine de l’intégration, vont aller enrichir le Data Hub de Tibco, la base installée, quant à elle, devrait gonfler le portefeuille de clients de Tibco de façon plus que significative.

À court terme, les clients de deux acteurs ne devraient ressentir aucune différence prédit Boris Evelson : « Certains produits ont la peau dure. Tibco a racheté Statistica en 2017 et continue à assurer sa maintenance ». À moyen terme, les clients IBI bénéficieront des technologies avancées d’analyse de Tibco ajoute principal analyst de Forrester. Mais sur le long terme (dans 24 mois), il tire la sonnette d’alarme : « Brace for impact ». Autrement dit il faut s’attendre à un choc sévère avec une très probable fusion des solutions existantes de part et d’autre.