Longtemps, Toshiba a été considéré comme l’un des fabricants de PC portables les plus fiables et les plus innovants. Avec ses gammes « Portégé », « Satellite » et « Tecra », il a même dominé le marché dans les années 90 et 2000. Mais le constructeur a pris de plein fouet le rétrécissement du marché et n’a pas su se réinventer alors que les ventes se réorientaient vers les ultrabooks et les modèles hybrides tactiles.

En 2018, Toshiba brade 80,1% de sa division informatique à Sharp (marque elle-même propriété de Foxconn depuis 2016) pour 36 millions de dollars. Cette dernière crée alors une nouvelle marque « Dynabook », un nom utilisé par Toshiba pour certaines de ses machines au Japon, afin de redonner vie à un savoir-faire toujours réputé sur le marché des PC portables d’entreprises.

Fin Juin, Sharp a fait jouer ses options pour racheter les 19,9% qui appartenaient toujours à Toshiba. Un transfert qui s’est réalisé en Août marquant le retrait complet de la marque du marché PC.

Libérée de cet héritage, la marque Dynabook va désormais pouvoir s’imposer davantage dans le paysage.