« La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre », disait Albert Einstein. La pandémie de Covid-19 que nous traversons depuis près d’un an, de par les failles et les opportunités qu’elle a fait émerger, est certainement à l’image de cette citation.

Car si cette crise sanitaire a fortement ralenti la dynamique de croissance des entreprises d’un côté, elle a également permis d’intensifier l’innovation technologique de l’autre, rendant possible des stratégies de transformation numérique inédites. Un véritable coup d’accélérateur qui permet à notre bicyclette de compenser les embûches qui tentent de la déstabiliser depuis mars 2020, et ainsi poursuivre son chemin tant bien que mal.

A l’aube d’une nouvelle année, que prévoir pour 2021 ? Un retour au statu quo ou l’émergence d’un monde nouveau pour les entreprises ?

Le numérique est-il suffisamment « mature » pour poursuivre sa percée en France ?

La maturité du numérique demeure une problématique majeure pour les entreprises en France, si bien qu’il n’est pas toujours évident de déterminer si une transformation digitale de fond en comble s’avère essentielle. En effet, bien que 80 % des Français utilisent Internet, les entreprises françaises sont encore à la traîne en matière de maturité numérique.

Selon l’IPSOS, seulement 6% du PIB français provient du numérique, contre 8% aux Etats-Unis, 9,2% en Chine, et 10% au Royaume-Uni.

Et alors que l’administration française avait placé la numérisation au centre de la stratégie de croissance économique du pays début 2020, son agenda a été bouleversé par l’urgence de la connectivité. La résilience des environnements télécoms et informatiques a ainsi pris une dimension stratégique en France.

Le paysage européen de notre pays s’avère également très compétitif, et même si les entreprises françaises s’engagent collectivement et profondément dans l’économie numérique, le pays semble parfois à la traine.

Toutefois, la crise sanitaire a permis de dynamiser la connectivité des réseaux en France, et malgré certains obstacles informatiques persistants, le travail à domicile a surgi dans des proportions que l’on croyait impossible il y a quelques mois encore. 1 Français sur 7 travaille à distance depuis septembre dernier, sollicitant quotidiennement des plateformes numériques telles que Microsoft Teams ou Zoom. Le virus a ainsi indirectement transformé le rôle et l’importance des expériences numériques dans la société, si bien qu’avec le bon état d’esprit, les entreprises françaises peuvent bénéficier de ces mutations en révolutionnant leurs modèles commerciaux. Affirmer que le numérique a mûri en une année est donc un euphémisme.

Pour autant, cette prise de confiance ne suffit pas, encore faut-il disposer des moyens adéquats en vue d’amorcer sa transformation numérique.

La migration massive vers le multi-cloud : la révolution de 2021 ?

Avec la pandémie, la demande en expériences numériques partagées est en forte croissance et les entreprises doivent y répondre rapidement. La crise a ainsi accéléré la demande en faveur d’offres basées sur le cloud, lequel a joué depuis l’an passé un rôle crucial en permettant d’appliquer rapidement des solutions assurant la continuité des activités économiques. Cette année, les experts du secteur de l’IT prévoient donc un recours beaucoup plus large du cloud, à tel point que 32 % des budgets informatiques lui seront consacrés en 2021.

En outre, l’impact de la pandémie a amené des entreprises de rang mondial à repenser leurs stratégies commerciales. En conséquence, elles ont privilégié la vitesse et l’expérience client au détriment des économies et de l’efficacité, ce qui les a amenées à adopter une infrastructure de cloud public. Quelle que soit l’issue de l’année à venir, la crise pandémique aura ainsi légué un enseignement fondamental : toute entreprise doit désormais miser sur l’agilité, la réactivité et l’adaptabilité. Dans cette perspective, le multi-cloud est un avantage de premier ordre grâce à sa structure flexible et à son évolutivité quasi naturelle, d’autant qu’il peut convenir à des entreprises de toutes tailles.

L’avenir appartient donc au multi-cloud. Et à bien des égards, l’avenir fait désormais office de présent, à mesure de nouvelles stratégies informatiques et une concurrence féroce entre les fournisseurs de cloud computing se font sentir. D’autant que lorsqu’il s’agit de migration vers le cloud, il est essentiel de choisir les bons partenaires technologiques spécialisés dans la connectivité.

L’automatisation et le réseau au cœur de d’une organisation du travail repensée

Dans un monde rythmé par le coronavirus et dans lequel le contact physique n’est pas recommandé, voire proscrit, le besoin en plateformes et expériences numériques poursuivra son accélération. Dans leur plan de relance, les entreprises qui commencent aujourd’hui à créer des communautés personnalisées, virtuelles, interactives et partagées jettent les bases de leur succès futur. L’écosystème numérique dans son ensemble connaîtra ainsi une croissance plus rapide, puisqu’il bénéficiera du besoin croissant en automatisation. L’efficacité et l’augmentation de la productivité seront parmi les avantages les plus significatifs, l’automatisation permettant de produire plus à moindre coût, introduire des flux de travail intelligents et supprimer les tâches redondantes.

La pandémie a en ce sens fait franchir aux entreprises un point de basculement technologique, puisque la flexibilité du travail sera une nouvelle norme après l’épidémie de coronavirus. La réouverture progressive des bureaux post-confinement, visant à limiter la recrudescence de cas de Covid-19, oblige de plus en plus de recruteurs à conceptualiser à nouveau l’organisation du travail. Le recours au télétravail de masse permet également aux entreprises de repenser leurs bureaux physiques souvent coûteux. A l’heure où le télétravail et des modalités de travail plus souples sont préconisés, le recours à des plates-formes de vidéoconférence telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet explose. Afin de soutenir cette demande, la connectivité jouera donc un rôle clé.

Face à la crise, les entreprises ont enfin accéléré la numérisation de leurs interactions avec leurs clients et leur chaîne d’approvisionnement. Toutefois, rester compétitif dans ce nouvel environnement commercial et économique requiert d’adopter de nouvelles stratégies, dans lesquelles le réseau doit une fois encore jouer un rôle déterminant en 2021.

Albert Einstein acquiescerait sans doute, après une chute, remonter en selle ne suffit pas. Il faut également apprendre de ses erreurs, pédaler plus fort, plus longtemps, plus vite et ainsi retrouver un équilibre qui, pour les entreprises, s’est précarisé avec la crise sanitaire. La clé de cet équilibre réside dans la transformation numérique et ses outils incontournables, à savoir le multi-cloud et la connectivité. En ce sens, 2021 peut tout à fait transformer l’essai que son prédécesseur a initié.

Par Keri Gilder, CEO, Colt Technology Services