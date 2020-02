Les entreprises n’échapperont pas à la transformation numérique de leurs processus. Mais alors que l’on peut penser que toutes ont déjà, depuis longtemps, entamer cet effort, une nouvelle étude montre que certaines sont bloquées dans une impasse numérique…

Infosys vient de publier son étude « Digital Radar 2020 ». Elle y analyse le niveau de transformation numérique des entreprises en s’appuyant sur un indice de maturité numérique. Et même si l’étude Infosys constate des progrès d’une année à l’autre sur plusieurs domaines essentiels, elle admet également que les entreprises se heurtent à une « impasse numérique » dès qu’elles essayent d’atteindre les niveaux de maturité les plus élevés.

Infosys classe les entreprises en trois niveaux de maturité : Observateurs, Explorateurs, Visionnaires.

Le taux d’entreprises « Visionnaires » n’a pas augmenté depuis l’an dernier. Les entreprises semblent figées au stade inférieur « Explorateurs » même plusieurs années après avoir quitté le niveau le plus bas « Observateurs ». Nouvelle plus encourageante, 18% des Observateurs de l’an dernier ont désormais rejoint le club des Explorateurs.

L’étude montre que ce sont bien des problèmes humains qui empêchent le passage au niveau le plus élevé. Des problèmes principalement dominés par une culture d’entreprise hostile au risque et toujours ancrée dans le passé (pour 35% des entreprises) et la pénurie de talents (pour 34% des entreprises).

Car selon l’étude, ce qui différencie les visionnaires des explorateurs, c’est avant tout leur focalisation sur le client (avec une profonde volonté d’améliorer l’expérience et l’engagement client afin de répondre plus rapidement à leurs besoins) et sur les ressources humaines.

En effet 50% des « Visionnaires » décrivent « la responsabilisation des collaborateurs » comme un objectif commercial majeur de la transformation, alors que cet aspect n’est un objectif que chez moins d’un tiers des « Explorateurs » et moins d’un cinquième des « Observateurs » qui restent trop focalisés sur l’efficacité opérationnelle et l’augmentation de la productivité.

En outre, les entreprises des niveaux Observateurs et Explorateurs ont souvent du mal à se départir de leurs habitudes avec des projets de transformation à trop longs termes. Elles sont moins de 34% à adopter des approches DevOps et Agiles alors que ces approches sont au cœur de 75% des Visionnaires avec des initiatives numériques liées à des cycles rapides.

Jeff Kavanaugh, vice-président et responsable international de l’Infosys Knowledge Institute, constate que « les entreprises les plus performantes de notre enquête ont une approche axée sur les collaborateurs et un état d’esprit de transformation circulaire, qui permettent aux meilleurs éléments de déclencher un cycle vertueux dans l’entreprise. Le résultat est une entreprise humaine qui perçoit, s’améliore et s’adapte en permanence à ses clients et à ses collaborateurs. Cette entreprise est conçue pour servir un cercle plus large de parties prenantes — les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les communautés locales et la société en général — et non pas seulement les actionnaires ». Voilà une piste clairement à suivre pour toutes ces entreprises qui stagnent dans leur transformation numérique et se demandent encore pourquoi…

