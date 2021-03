Trend Micro, spécialiste japonais de la cybersécurité des datacenters et sur le cloud, annonce la disponibilité de sa plateforme de protection Cloud One sur la marketplace d’AWS.

L’intégration entre AWS et Trend Micro offre aux entreprises qui sont présentes sur ce cloud, même a minima, la souplesse nécessaire pour activer les fonctionnalités de défense dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Elles peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier tout en étant assurés que la sécurité est provisionnée automatiquement. Dans un contexte où la transformation numérique se poursuit, voire s’accélère, ce modèle flexible de paiement à l’usage permet d’utiliser chaque service autant que nécessaire, à tout moment et sans avoir à gérer plusieurs abonnements.

Rappelons que Cloud One est une solution de cybersécurité unifiée pour le cloud hybride intégrant la détection des menaces, la prévention des intrusions, la patching virtuel des environnements, la détection des modifications système non planifiées, le contrôle applicatif, le monitoring de l’intégrité des fichiers, etc.

Renaud Bidou, Directeur Technique, rappelle : « Indépendamment de la structure d’une organisation ou de son empreinte Cloud existante, nos services Cloud simplifient la protection, tout en assurant la conformité réglementaire nécessaire ».