Trend Micro annonce le lancement de Cloud One Application Security, un nouveau module de sécurité pour sa plateforme Cloud One. Cette nouvelle solution dédiée à la protection des applications Web, des Functions as a Service et des API prévient en amont des menaces et aide les développeurs à identifier dans le code les vulnérabilités potentielles que pourraient exploiter des hackers et cyberattaquants.

Grâce à la plateforme Cloud One de Trend Micro, les équipes peuvent mettre en place un large panel de services de sécurité et de contrôles de conformité parallèlement à l’exécution d’Application Security, sans pour autant entraver le développement et les déploiements agiles dans les environnements Cloud.

Renaud Bidou, directeur technique, indique : « La sécurité des applications est un élément essentiel de notre plateforme Cloud One, qui intègre une technologie de haute protection aux clients déployant des applications là où ils en ont besoin ».