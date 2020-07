Trendminer, entité de Software AG rattachée à la division IoT & Analytics, annonce la version « 2020.R2 » de son logiciel d’analyse des données de production.

Parmi les nouveautés, une refonte de l’interface utilisateur qui se veut plus intuitive et donc plus simple à utiliser.

Les utilisateurs, souvent experts opérationnels mais rarement experts Data, sont aidés dans la résolution des problèmes de production grâce à l’analyse de données chronologiques volumineuses désormais plus accessibles et leurs prises de décisions sont étayées par de nouveaux outils tels que le générateur de balises, les facteurs d’influence ou le moteur de recommandations.

Le logiciel est désormais disponible dans 8 langues, dont le français, l’allemand et le portugais.

TrendMiner fournit depuis toujours une boîte de réception pour toutes les notifications déclenchées par les analyseurs de performances des processus créés par les utilisateurs. La nouvelle version 2020.R2 étend ce service avec un nouveau centre de notifications intégré à l’application. Cet outil informe les utilisateurs des opérations qui ont lieu en arrière-plan : partage d’éléments de travail, mise à jour du statut des importations et exportations d’éléments contextuels, mise à jour du statut des synchronisations OSIsoft PI AF/EF et notifications des moniteurs désactivés par le système.

Nick Van Damme, Product Manager, précise : « Le nouveau procédé d’analyse des tendances aidera les experts en processus et ressources à analyser leurs procédés de production et à améliorer les performances opérationnelles plus rapidement qu’auparavant ».

L’éditeur propose des démonstrations en ligne, inscription sur son site internet.