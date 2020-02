Un nouveau cahier des charges pour le financement des réseaux d’initiative publique, dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, vient d’être publié, sous la houlette des ministères de la Ville et du Logement, de l’Economie et des Finances et bien entendu celui de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Locales.

L’objectif est que l’ensemble des français aient un accès à Internet en très haut débit en 2025, avec une étape en 2022 où 80% de la population sera éligible à un raccordement à la fibre optique. Un objectif déjà prévu par 75% des départements, l’état ayant décidé d’aider les 25% restants en injectant 280 millions d’euros supplémentaires.

Cette manne sera accessible aux collectivités locales qui peuvent dès à présent solliciter l’état dans le cadre du nouveau cahier des charges.

Pour mémoire, ce Plan a été annoncé en 2013 et comportait la mobilisation de 20 milliards d’euros, dont 3 milliards sous la forme de subventions non remboursable par les collectivités bénéficiaires ; le Très Haut Débit est positionné à 30 Mbit/seconde, le Bon Haut Débit à 8 Mbits/seconde. Une carte en open data, et encore bien clairsemée, est disponible sur le site de l’Arcep. Cette carte sera d’ailleurs remise à jour le 27 février prochain.