Le 24 avril 2024, Tungsten Automation, anciennement connu sous le nom de Kofax, a organisé la deuxième édition du « Paris Summit », au prestigieux Four Seasons Hotel George V. L’événement du spécialiste de l’automatisation et de l’optimisation de la gestion des processus a pris une nouvelle dimension cette année en étant présenté dans 8 villes mondiales. L’édition parisienne a été un succès en rassemblant plus de 200 invités, clients et partenaires.

« Notre changement de nom en début d’année et l’organisation des Tungsten Automation Summits sont très importants pour montrer la transformation de l’entreprise et présenter une vision de l’avenir de nos technologies», souligne Alexis Vernières, vice-président Europe du Sud. « L’entreprise était toujours perçue comme un acteur du monde de la dématérialisation, alors que son offre s’est énormément élargie depuis une dizaine d’années et peut maintenant aider les clients à transformer leurs processus de façon globale. »

Aujourd’hui Tungsten Automation propose une offre complète en matière d’automatisation des flux de travail, d’automatisation des factures, d’automatisation et de sécurité des documents, associées à la puissance transformatrice du cloud et de l’IA. Chacune des composantes de l’offre a fait l’objet de démonstrations sur les dernières innovations technologiques, suivies par la présentation des roadmaps de produits.

L’IA générative, au centre des discussions pendant le sommet, élargit encore les possibilités en permettant aux organisations d’automatiser des tâches telles que la génération de contenu ou la synthèse de grands volumes de données. Tungsten Automation intègre ses capacités à l’ensemble de son portfolio avec de nouveaux produits comme Copilot for Extraction, qui révolutionne l’extraction de données en permettant aux utilisateurs de décrire en langage naturel ce qu’ils souhaitent extraire d’un document.

La journée a été marquée par les témoignages de quatre clients venus partager leurs expériences sur l’intégration de l’IA et de l’automatisation dans leurs processus, présentant des exemples concrets de mise en œuvre.

Saida Ait Hamouda, Directrice Digital Banking de l’AGB (Gulf Bank Algérie), a ouvert la série de témoignages en expliquant comment l’AGB utilise l’intelligence documentaire et l’automatisation des process pour accélérer l’ouverture des comptes bancaires. Les solutions de Tungsten, alimentées par l’intelligence artificielle et la cognition, permettent de capturer les informations contenues dans les documents et les acheminer de manière intelligente à travers les processus métier et les points de décision requis. Le temps nécessaire à l’ouverture de comptes est ainsi considérablement réduit et les conseillers peuvent consacrer plus temps à leurs échanges avec la clientèle.

Benoît Giraud, Responsable du Pôle BO Defleet chez Dekra Automotive Solutions, a poursuivi en partageant comment son entreprise utilise les technologies de capture et d’extraction pour rassembler toutes les pièces nécessaires au dossier d’inspection des véhicules. Les données dans des pièces, comme les cartes grises, sont traitées automatiquement, sans saisie. L’efficacité et la précision accrues obtenues grâce à cette technologie permettent de gagner du temps en amont des contrôles et d’offrir un meilleur service.

Diana Diaz, Directrice de Projet chez GE (General Electric) Vernova, a ensuite partagé son expérience sur la migration de l’outil de gestion de factures de son entreprise vers le cloud. Hébergée dans un cloud public piloté par Tungsten Automation, la solution simplifie considérablement la prise en charge des factures. Basée sur une IA formée sur un large corpus documentaire, elle combine reconnaissance d’image, extraction et applications des règles de gestion. GE Vernova a ainsi pu passer d’un traitement manuel via BPO de ses factures fournisseurs, à une automatisation du paiement des factures sur l’ensemble de ses filiales, tout en maximisant la part des factures sans touch point.

Benjamin Reuzé, Head of Digital Workplace chez AccorHotels, a clôturé la série de témoignages en expliquant pourquoi son entreprise a adopté Printix, une solution en cloud qui lui permet de gérer les importants flux d’impression dans ses hôtels. Elle répond aussi au besoin d’une solution flexible et facile à gérer pour onboarder rapidement des franchisés et les intégrer à son infrastructure. En passant à une solution cloud, AccorHotels a pu centraliser et simplifier la gestion de son parc d’impression, offrant ainsi un service amélioré et mis plus rapidement à disposition pour tous ses clients.

Les cas d’utilisation présentés ont offert des idées nouvelles aux participants, leur montrant qu’il est possible d’aller au-delà des solutions actuelles pour atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité et de productivité. Les discussions et les échanges entre clients et avec les experts qui ont eu lieu lors du Summit ont également été très enrichissants, permettant aux participants de réseauter et de partager leurs expériences.

La journée s’est conclue par l’intervention d’un consultant expert en intelligence artificielle, qui a clarifié les enjeux éthiques et réglementaires associés à ces technologies. Son discours a permis d’apporter un éclairage sur les opportunités offertes par l’IA et les limites où il est possible d’aller.

Les retours sur l’événement ont été très positifs, les participants ayant salué la qualité des présentations et des démonstrations technologiques. Nombreux sont ceux qui envisagent avoir recours à l’automatisation dans les prochains mois afin de révolutionner leurs processus métier. Les regards sont déjà tournés vers la préparation d’une nouvelle édition du Paris Summit en 2025.