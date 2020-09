La reprise de l’activité en entreprise se fait à l’aune des contraintes sanitaires dont les principales mesures sont le port du masque et le maintien d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes. C’est sur ce dernier point que des technologies peuvent être mises en oeuvre.

La startup française Ubudu a conçu 2 petits boîtiers à porter sur soi, et qui alertent (clignotements et vibrations) le porteur si un autre appareil est détecté dans le rayon défini, avec une précision revendiquée de 10 cm. L’entreprise, spécialisée dans les solutions de tracking à base de Bluetooth et Ultra Wide Band, propose en complément une application qui outre le paramétrage des appareils permet de suivre les interactions entre les personnels (et les visiteurs), d’analyser et travailler sur l’amélioration d’une circulation « sûre » des personnes mais aussi de repérer le cas échéant qui a été en contact avec un collaborateur infecté. Une API permet de s’interfacer avec les SI des entreprises et des fonctions de mises à jour sécurisées assurent la disponibilité de nouvelles fonctionnalités.

Ces Assistants de Distanciation Sociale (SDA) sont proposés en 2 versions – standard et mini – à partir de 49 euros HT. Ils sont équipés d’une batterie rechargeable par USB qui leur assure une autonomie d’une journée à une semaine, selon l’usage. La mémoire embarquée permet de stocker, avant transmission à l’application de management, des milliers d’interactions.

C’est peut-être ce dernier point qui pourrait poser problème. Le constructeur insiste sur la conformité avec le RGPD, mais la communication de l’entreprise met aussi en avant « [des solutions] pour aider à éliminer le gaspillage lié aux activités et aux déplacements inutiles ».

Le confinement et le développement du télétravail qu’il a généré ont fait ressortir l’importance des interactions sociales. Toute la difficulté est de bien placer ce curseur et d’estimer finement quelles activités a priori inutiles sont finalement bénéfiques à l’entreprise. Dans son ensemble et sur le long terme.

Vaste question sur laquelle les constructeurs de machines à café ont une opinion probablement différente de celle des managers.

Pour en savoir plus, découvrez ci-dessous les solutions de distanciation d’Ubudu en vidéo et moins de 90 secondes…