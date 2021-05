UIPath, spécialiste de l’automatisation robotisée des processus, annonce de nouvelles intégrations avec Tableau qui vont permettre aux utilisateurs de la plateforme de présentation analytique de déployer des robots pour effectuer automatiquement des actions et déclencher des processus métier.

Les données et les informations contenues dans les rapports et dashboards sont immédiatement exploitables via les API de Tableau, par glisser/déposer et donc sans devoir programmer de code complexe. Les processus automatisés peuvent être lancés directement depuis ces écrans.

Typiquement, un analyste de la chaîne logistique qui examine les données d’inventaire dans Tableau peut automatiser une demande d’achat pour les articles en stock qui doivent être réapprovisionnés. Autre exemple, un administrateur de système informatique peut lancer un robot pour enquêter sur un incident sans quitter le tableau de bord de gestion des services informatiques. « Notre intégration de Tableau permet aux entreprises d’étendre l’efficacité de l’automatisation à l’ensemble de leur activité, en combinant la puissance des données et des analyses avec les robots UiPath » explique Ted Kummert, vice-président exécutif Product and Engineering chez UiPath.

Francois Ajenstat, Chef Produit, déclare : « L’incorporation des données d’entreprise dans un flux de travail automatisé peut véritablement transformer la façon dont les gens travaillent avec les données. »