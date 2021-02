UiPath, spécialiste en Automatisation Robotisée des Processus (RPA), annonce avoir approfondi l’intégration de son produit Path Manager avec les services de ServiceNow, éditeur de solutions de workflow numérique.

Le connecteur Test Manager permet aux clients de ServiceNow d’automatiser leur environnement de test pour tester et mettre en place rapidement de nouveaux flux de travail.

Le gestionnaire de test UiPath pour ServiceNow définit et fait correspondre les tests aux exigences attendues et agit en fonction des résultats. Il apporte aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités nouvelles telles que :

– l’automatisation directe dans Studio Pro des cas de test ServiceNow.

– la surveillance des résultats des tests afin que les équipes puissent voir comment les tests automatisés progressent.

– la livraison des résultats de test détaillés, notamment sur les performances des robots d’exécution.

Avec pour bénéfice global de réduire la maintenance, les temps d’arrêt et les risques de panne des robots logiciels.

Dhruv Asher, Senior VP, note : « Le connecteur UiPath Test Manager offre la possibilité d’automatiser directement les tests ServiceNow avec UiPath pour enrichir leur portefeuille de tests avec des capacités d’automatisation professionnelles. C’est essentiel pour que les équipes informatiques puissent agir rapidement et être plus efficaces, et cela fait avancer notre mission de libérer le potentiel humain et d’ouvrir la voie vers l’entreprise pleinement automatisée ».