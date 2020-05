L’automatisation des processus vise à libérer les employés des tâches répétitives et sans grande valeur ajoutée afin qu’ils se consacrent à des travaux plus importants. Ce créneau est celui de UiPath qui développe des solutions d’automatisation sur le modèle 1 collaborateur/1 robot. L’éditeur annonce sa nouvelle plateforme d’hyper automatisation de bout en bout Automation Cloud.

Depuis que le Gartner a introduit l’expression « hyperautomatisation », le mot est devenu un vrai buzz word sur lequel surfent tous les éditeurs de RPA. Derrière l’idée de l’hyperautomatisation se cache une famille de solutions qui combinent à la fois l’automatisation des workflows (iBPMS) et des processus (RPA) avec une bonne dose d’IA. A l’image de Microsoft qui a fait évolué sa solution d’automatisation des Workflows ‘Microsoft Flow’ en y ajoutant de la RPA et en renommant le tout « Microsoft Power Automate », tous les éditeurs soit de l’iBPMS soit de la RPA essayent aujourd’hui d’enrichir leur solution pour se rapprocher de la vision du Gartner.

Il n’est pas étonnant de voir le leader du Magic Quadrant « RPA 2019 » du Gartner, UiPath, s’investir lui aussi dans cette hyperautomatisation en jouant à la fois la carte du cloud et des services IA embarqués.

UiPath Automation Cloud permet aux organisations de toute taille de démarrer rapidement leur parcours RPA en facilitant la mise en place d’automatisations dans leurs opérations et

la gestion en toute sécurité, sans tracas ou coûts supplémentaires d’infrastructures informatiques. Il s’agit d’une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent concentrer

leurs investissements dans la construction d’automatisations et non dans les infrastructures.

Pour UiPath, cette solution d’hyperautomatisation s’étend « de bout en bout » parce qu’elle intègre à la fois la mise en oeuvre d’IA pour analyser les systèmes et les applications (via UiPath Process Mining pour découvrir les processus souvent non documentés de l’entreprise), le traitement rapide des données depuis des documents (grâce à UiPath Document Understanding AI) afin de permettre des réactions appropriées dans les meilleurs délais, une interface utilisateur améliorée qui facilite la création et la gestion des robots par les utilisateurs eux-mêmes (dans un mode self-service grâce à UiPath StudioX et UiPath Assistant), la centralisation des initiatives individuelles afin d’augmenter l’engagement des collaborateurs (mais aussi de permettre à la DSI de garder un certain contrôle sur la production et la gestion des tâches robotisées), et enfin une utilisation étendue de l’IA pour analyser les façons de travailler et déployer les solutions en seulement quelques minutes.

Disponible en mode SaaS, UiPath Automation Cloud marque une évolution majeure de la roadmap du leader de la RPA et permet à l’éditeur d’affuter ses armes face à l’entrée de Microsoft sur ce marché mais aussi l’intégration de son concurrent BluePrism aux clouds d’Azure, AWS et Google.

Cependant, Param Kahlon, Chef Produit chez UiPath ne cache pas l’un des principaux avantages de son produit : « Partout des chefs d’entreprise augmentent leur effectif avec des robots logiciels, avec pour chaque dollar investi un gain de 15 dollars ou plus ».