Alors que le marché de la RPA est profondément bouleversé par l’entrée des acteurs du développement Low-Code et l’arrivée de Microsoft (avec Power Automate), le leader UIPath multiplie les rapprochements et collaborations. Après SAP l’an dernier, l’éditeur annonce une collaboration technologique stratégique avec Oracle. Avec en ligne de lire des déploiements simplifiés sur Oracle Cloud et une automatisation renforcée avec les applications Oravle.

Parmi les possibilités et avantages offertes aux clients, le déploiement et la gestion simplifiés des solutions RPA de l’éditeur (UIPath Robot + Studio) sur OCI (Oracle Cloud Infrastructure),

et l’automatisation de processus complexes par simple glisser-déposer pour des applications comme Siebel CRM, PeopleSoft, E-business Suite, JD Edwards Entreprise One et bien sur différents autres produits Oracle.

En outre, grâce à l’intégration rationalisée avec Oracle Integration Cloud, les entreprises peuvent réduire significativement les temps de développement en s’appuyant sur une configuration standardisée et les capacités d’intégration sans codage. Les clients n’ont pas à créer des intégrations à partir de zéro et peuvent déployer des automatisations plus rapidement sur les applications Oracle ainsi que sur des systèmes externes ou des applications tierces.

L’ensemble de ces outils et fonctions doivent permettre aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique en rationalisant les flux de travail et les processus complexes et en se focalisant sur les tâches stratégiques. En se reposant sur l’automatisation robotisés des processus (RPA) pour l’exécution des travaux à faible valeur ajoutée, l’entreprise réduit les coûts d’exploitation, minimise les risques d’erreur manuelles et se concentre là où est la richesse.