A quoi ressembleront les outils collaboratifs de demain ? Comment manager des équipes ou un projet à distance ? Quelle allure prendront les réunions du futur ? Autant de questions cruciales en cette période de confinement et auxquelles l’école 42 tente d’apporter une réponse en organisant un hackathon mondial en ligne du 6 au 8 mai prochain. Objectif: inventer les outils professionnels de demain.

Créé avec le concours de l’association 42 Entrepreneurs qui étend le savoir de l’école à l’entrepreneuriat et le mouvement mondial Hack The Crisis, fondé début mars dernier pour aider à relever les défis posés par le Covid-19, le hackathon est ouvert à tous. Pour les personnes isolées, l’école 42 se charge de les mettre en relation avec les autres participants afin de constituer une équipe, sachant que chaque équipe de deux à trois personnes doit comporter au moins un étudiant (ou ancien étudiant) de l’école.

« La communauté d’étudiants et d’anciens élèves 42 formée par 42 Entrepreneurs est liée par son envie de rendre à la communauté ce que l’école nous a donné. Cette volonté est aujourd’hui d’autant plus forte : à travers tout le réseau 42 Network, les étudiants bouillonnent d’idées innovantes pour aider, à leur niveau, dans le contexte actuel. Mais cette envie de s’investir et de s’engager concrètement dépasse largement le cadre de 42. Nous recevons des mails d’étudiants de tous horizons. Qu’ils soient de 42 ou d’autres écoles, ils ont simplement besoin d’un coup de pouce pour se rencontrer et partager ainsi que de soutien pour concrétiser leurs idées et leurs projets entrepreneuriaux. C’est précisément pour cela que nous organisons ce hackathon », indique Kevin Primicerio, Président de 42 Entrepreneurs.

Alors si vous aussi vous bouillonnez d’idées, dépêchez-vous de vous inscrire sur Back to the living room. Vous avez jusqu’à minuit ce soir pour déposer une candidature et ainsi peut-être avoir la chance de faire partie des 100 à 300 participants sélectionnés par 42 Entrepreneurs.