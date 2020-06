Le monde a changé. Dans un court laps de temps, des événements imprévus à l’échelle mondiale ont entraîné de vastes changements dans nos habitudes de travail et nos vies quotidiennes.

Dans le contexte de l’exploitation des réseaux et de la sécurité des informations, cela se traduit par la prise en charge de nouveaux process numériques et un personnel décentralisé avec un budget réduit. La plupart des infrastructures et outils réseau des entreprises ont été conçus pour supporter un personnel travaillant principalement au bureau. Du jour au lendemain, les services informatiques ont dû se réorganiser

pour prendre en charge une main-d’œuvre à distance deux à trois fois plus importante que ce qui était prévu En outre, la sécurité doit être maintenue alors que le trafic réseau est passé d’un usage interne à un usage externe. Les changements rapides à l’échelle du réseau et des outils soulèvent des problèmes en matière de sécurité, de résilience et de performance. De même, les applications dont nous dépendons, qu’elles soient personnalisées, packagées ou Web, sont toutes utilisées à des extrêmes non testés au préalable.