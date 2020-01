À l’occasion du CES (Consumer Electronic Show) qui se tient cette semaine à Las Vegas, Western Digital présente un prototype de disque SSD portable offrant une capacité record de 8 To !

Le WD SuperSpeed 8To USB 20 Gb/s est un disque SSD externe portable qui tient dans la main. Selon Western Digital, il tire son inspiration du désir croissant des consommateurs de capturer un contenu toujours plus riche et de le conserver avec eux en toutes circonstances. Il est vrai qu’avec la généralisation des vidéos 4K sur les appareils photos, caméscopes et smartphones, les besoins d’un stockage à la fois performant et confortable se font sentir.

Western Digital continue donc de repousser les limites du possible en matière de stockage flash portable avec ce prototype de SSD de 8 To, qui s’alimente directement via le port USB-C et affiche d’excellentes performances pour un disque externe de ce type. Aucune date de sortie et surtout aucun tarif n’ont pour l’instant été communiqués.

Pour répondre à ces besoins de stockage mobile croissant, WD annonce également, sous sa marque SanDisk, une nouvelle clé « Ultra Dual Drive Luxe » d’une capacité de 1 To !

Pensée pour les smartphones et tablettes, elle est à la fois dotée d’un connecteur USB Type-C et d’un connecteur USB Type A (pour ordinateurs). Entièrement métallique, ce stockage ultra-nomade de haute capacité permet aux consommateurs de capturer plus de photos et de vidéos mais aussi de transférer très facilement leurs contenus entre smartphones, tablettes et ordinateurs.

Conçu pour tenir sur un trousseau de clés, ce lecteur flash offre une capacité encore rare sur le marché des clés USB et sera disponible à la fin du premier trimestre 2020. Son prix de vente n’est pas encore connu.