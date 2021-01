Après Microsoft et ses résultats stratosphériques, c’est au tour d’Apple d’afficher un résultat trimestriel record, « An all-time record » tel qu’indiqué par la marque.

« Notre performance commerciale du trimestre de décembre a été alimentée par une croissance à deux chiffres dans chaque catégorie de produits, ce qui a permis d’enregistrer des revenus records dans chacun de nos segments géographiques et un pic record en matière de nombre d’appareils actifs » a expliqué Luca Maestri, CFO d’Apple en précisant que l’entreprise venait de connaître un trimestre de fêtes de fin d’années historique.

Dans les faits, Apple affiche un chiffre d’affaires trimestriel pour le quatrième trimestre 2020 de 111,4 milliards de dollars pour un bénéfice de 28,76 milliards de dollars.

En tête, l’iPhone représente 59% des revenus avec un chiffre d’affaires de 66 milliards de dollars en croissance de 17% par rapport à Q4 2019.

Suivent les services (iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcades, News+, Fitness+, etc.) avec leurs 15,76 milliards de dollars de chiffre d’affaires et en croissance de 24% en un an.

La division “Wearables, Home and Accessories” – qui comporte les montres connectées, les enceintes connectées, les casques et autres accessoires iPhone/iPad – atteint les 13 milliards de dollars de recettes.

Face à ces poids lourds, la division Mac ne pèse « que » 8,7 milliards de dollars mais affiche une belle croissance de 21%. Comme l’univers PC, le confinement a été très bénéfique à la gamme d’ordinateurs Apple bien portée par l’arrivée des machines en M1 et la curiosité des aficionados de la marque et des développeurs.

L’iPad ferme la marche mais avec un trimestre spectaculaire : 8,4 milliards de dollars de chiffres d’affaires, en croissance de 41% (par rapport à Q4 2019).