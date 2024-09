Leader du Magic Quadrant du Gartner sur les solutions de gestion des identités devant des acteurs comme Microsoft, IBM ou One Identity , Okta est un partenaire majeur des entreprises dans la sécurisation de leurs infrastructures IT et la mise en œuvre d’une approche Zero Trust. Xavier Mathis, directeur stratégique d’Okta France est notre invité de la semaine.

Fondée en 2009 par deux anciens de Salesforce, dont un Français, Okta s’est rapidement imposée comme une référence mondiale dans le domaine de l’identité numérique. Basée à San Francisco, l’entreprise est entrée en bourse en 2017 et compte aujourd’hui plus de 5 000 salariés à travers le monde. La stratégie de l’éditeur repose sur deux piliers principaux : Customer Identity Cloud et Workforce Identity Cloud. Ces solutions couvrent à la fois la gestion des identités des clients et des employés, garantissant une protection accrue contre les cyberattaques, tout en automatisant les processus d’authentification pour une efficacité maximale.

L’acquisition d’Auth0 en 2021 pour 6,5 milliards de dollars a renforcé la présence d’Okta sur le marché, notamment en France, où l’entreprise compte parmi ses clients des groupes prestigieux comme Engie, Renault, Vinted, ou encore la Croix-Rouge française.

​Confrontées à la montée en puissance des cybermenaces – dans un contexte où les systèmes d’information n’ont jamais été aussi complexes et répartis et où l’intelligence artificielle joue un rôle clé dans l’amélioration des expériences utilisateurs et la sécurité – les entreprises cherchent à se conformer aux exigences des incontournables approches Zero Trust. Une transformation organisationnelle et technologique loin d’être simple à mettre en œuvre.

Pour discuter de ces défis et transformations, Guy Hervier a invité sur son plateau de l’Invité de la Semaine Xavier Mathis, directeur stratégique d’Okta France.

Avec lui il revient notamment sur la vision de l’éditeur, sur l’importance de l’authentification multifacteur (MFA) pour protéger les identités numériques, sur l’évolution des menaces ciblant les identités, sur les innovations permises par l’IA et son influence à la fois sur l’expérience utilisateur, l’amélioration de la sécurité et l’augmentation de la productivité.

Ensemble, ils évoquent la vision d’Okta et sa volonté de fournir des solutions interopérables, simples à déployer et adaptées à des entreprises de toutes tailles, de la PME aux grands comptes, tout en permettant une gestion centralisée et efficace des identités et des accès pour protéger les systèmes d’information dans un monde de plus en plus complexe.

