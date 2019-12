Les dix dernières années furent la décennie des entreprises technologiques. Le boom des smartphones et la numérisation croissante de nos sociétés ont permis aux entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (les « GAFAM ») d’atteindre des sommets sans précédent.

Malgré les hauts et les bas habituels, la dernière décennie a été marquée par la croissance fulgurante des entreprises mentionnées. Comme le montre notre graphique, Amazon a conforté son statut de champion de la croissance. Le géant du e-commerce électronique basé à Seattle a vu sa capitalisation boursière augmenter de plus de 1300 % depuis début 2010. Apple n’est pas en reste avec une capitalisation boursière en hausse de plus de 500 % au cours des dix dernières années, ce qui en a fait l’entreprise la mieux valorisée au monde pendant de longues périodes de la dernière décennie. Actuellement évalué à plus de 1200 milliards de dollars, le fabricant d’iPhone a été détrôné par Saudi Aramco qui a atteint le seuil des 2000 milliards la semaine dernière.