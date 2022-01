A l’heure des ransomwares, du cloud hybride et de l’explosion des données, les entreprises doivent repenser leur vision de la sauvegarde. Pour en parler, Milos Brkovic, Directeur Général de Commvault France est notre invité de la semaine.

CommVault est un acteur historique de la sauvegarde. Mais l’entreprise a su évoluer avec son époque et s’adapter à un univers où toute donnée présente une valeur à exploiter et où le cloud a changé la perception du stockage secondaire.

Désormais, l’éditeur se présente comme « le leader mondial de la disponibilité des données » et veut aider ses clients à gérer plus intelligemment leur stockage secondaire, autrement dit leur façon de stocker, protéger, archiver, sauvegarder mais aussi exploiter leurs données.

Milos Brkovic, Directeur Général de Commvault France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Il revient sur les évolutions stratégiques de l’entreprise, sur ses nouvelles offres, sur les impacts des pratiques de cloud hybride. Il revient aussi sur les ransomwares et les moyens d’y faire face.