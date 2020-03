Précédemment connue sous le nom de code « Projet Florence », la base de données Azure Cosmos DB a été conçue pour être un sur-ensemble de la base NoSQL DocumentDB de Microsoft mais surtout pour offrir aux entreprises la base de données mondialement répartie la plus rapide du marché. Les performances annoncées sont de quelques millisecondes pour réaliser une lecture/écriture n’importe où dans le monde et un taux de disponibilité de 99,999%.

Cosmos DB pouvait déjà être utilisé « gratuitement » à des fins de développement et de tests uniquement à travers un émulateur local ou via une offre d’essai de 30 jours renouvelable « un certain nombre de fois ».

Pour une véritable exploitation en production, l’éditeur de Redmond facture, comme il est d’usage, à l’heure en fonction des volumes échangés et stockés.

Mais l’éditeur a lancé ce week-end une vraie formule gratuite. Le « Free Tier » d’Azure Cosmos DB offre chaque mois un usage de 400 RU/s et 5 Go de stockage pour une durée illimitée (comprenez tant que le compte existe). Cette formule est accessible à tous. Surtout, elle est accessible depuis toutes les API proposées par Cosmos DB y compris son API native (Core) mais aussi ses API MongoDB, Cassandra et Gremlin ! La base de données hautes performances de Microsoft peut en effet être adressée avec les mêmes API que celles utilisées par les plus célèbres bases de données NoSQL Open Source du marché.

Seule limite de cette offre gratuite, on ne peut utiliser qu’une seule formule « Cosmos DB Free Tier » par compte.

Pour en savoir plus : Build apps for free with Azure Cosmos DB Free Tier