Pascal Bonnau, directeur des solutions et des services de LAFI, rappelle que dans le contexte actuel, les entreprises doivent penser à la qualité de leurs données. Ces mêmes doivent circuler dans « une infrastructure qui [doit être] disponible pour les métiers et pour le DSI ».

Le responsable précise par ailleurs que les PCA (Plan de Continuité d’Activité) et PRA (Plan de Reprise d’Activité) doivent être choisis selon la « tolérance » de l’organisation, certaines pouvant supporter des coupures et d’autres non.

Les thèmes abordés lors de cette entretiens vont être approfondis à l’occasion d’un webinar au cours duquel seront également évoquées les solutions HPE Simplivity.

Vidéo publié en partenariat avec HPE et LAFI