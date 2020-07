Avec la modernisation des hôpitaux qui s’accélère pour faire face à la pandémie de Covid-19, les enjeux IT sont devenus cruciaux dans le secteur de la santé. Pour éviter les défaillances, la supervision est la clé.

Les hôpitaux et les systèmes de santé constituent un socle fondamental de notre société. Ils guérissent les malades et nous maintiennent en bonne santé grâce au meilleur de l’expertise et des pratiques médicales. Les technologies ont évolué dans nos hôpitaux, les systèmes IT jouant aujourd’hui un rôle d’aide essentiel pour le personnel hospitalier. De la gestion des opérations à la tenue de registres et même aux diagnostics, l’IT est devenu un élément indispensable du parcours de santé moderne.

Avec la situation actuelle de pandémie de COVID-19, il est crucial, maintenant plus que jamais, que les systèmes IT des hôpitaux fonctionnent au top de leurs performances. Les administrateurs IT du secteur de la santé ne peuvent tout simplement pas se permettre que le réseau tombe en panne, que la cause soit liée à une surcharge du système ou bien à une cyberattaque, de plus en plus fréquentes ces derniers mois dans le domaine de la santé. Il est impératif de garantir aux professionnels de santé qu’ils disposent des meilleurs outils pour aider au rétablissement des patients et préparer l’avenir.

La transformation numérique a tout changé

Comme de nombreux autres secteurs, celui de la santé a connu une phase rapide de transformation numérique, avec de nouveaux équipements médicaux connectés reliant le traitement des patients à une infrastructure IT traditionnellement séparée de la pratique quotidienne des soins de santé. Il ne fait aucun doute que cela a rendu la gestion plus efficace et a eu un impact positif sur les soins aux patients.

Toutefois, la numérisation s’accompagne d’une problématique de taille : avec autant de nouveaux appareils connectés, les réseaux IT des hôpitaux ont aujourd’hui plus de points de défaillance potentiels que jamais auparavant.

Anatomie de l’infrastructure médicale moderne

Comme pour tout système d’information, le stockage et le transfert de données sont au cœur de tous les systèmes IT de santé. La plupart, si ce n’est la totalité, des appareils IoT du secteur médical repose sur des données et des informations immédiatement accessibles via divers points du réseau hospitalier. Par exemple, un radiologue devra régulièrement avoir accès aux dossiers d’imagerie des patients afin d’examiner les scans automatiquement téléchargés sur le système par une machine d’IRM.

Pour faciliter ce degré de connectivité, la plupart des hôpitaux ont ce qu’on appelle un moteur d’intégration. Il s’agit d’un hub central de communication IT qui stocke et distribue de manière sécurisée les informations et les données où et quand elles sont nécessaires. On peut considérer le moteur d’intégration comme le système nerveux central de l’hôpital, facilitant toutes les communications à travers le réseau.

Dans les plus grands hôpitaux, le moteur d’intégration fonctionne avec plusieurs autres systèmes de données indépendants tels que le Système d’Archivage et de Transmission d’Images (PACS), le Système d’Information Radiologique (RIS) et le Système d’Information de Laboratoire (LIS), afin de garantir que toutes les données sont sécurisées dans les zones adéquates du réseau.

Comment les administrateurs IT peuvent-ils s’y retrouver dans tout cela ?

Lorsque l’on parle de systèmes IT critiques, la clé du succès est la visibilité. Avec autant de points de défaillance potentiels, l’équipe IT de l’hôpital doit être constamment à l’affût et en mesure de résoudre régulièrement des problèmes avant qu’une interruption ne se produise. L’enjeu d’une gestion des pannes réussie ne pourrait être plus élevé que dans un environnement d’opérations hospitalières et de soins aux patients.

Ce qui ne veut toutefois pas dire que tout et n’importe quoi doit être supervisé pour s’assurer de la pérennité du système. Pour cela, les administrateurs IT peuvent concentrer leur attention sur quatre domaines clés des infrastructures hospitalières :

1- Les appareils médicaux numériques

Les appareils médicaux sont désormais connectés, capables d’envoyer et recevoir des données via le réseau, l’avantage étant que ces appareils peuvent être supervisés sur ce même réseau. Le souci ? Les dispositifs médicaux n’offrent pas les mêmes possibilités de supervision que les autres appareils IoT. Il est donc nécessaire de disposer d’un outil de supervision doté de fonctionnalités spécifiques pour superviser ces appareils.

2- Le moteur d’intégration

Le moteur d’intégration est le centre de communication de l’ensemble du réseau. Il est donc impératif de le surveiller de près. Heureusement, la plupart des serveurs de moteur d’intégration proposent des API qui peuvent être utilisées pour récupérer et superviser facilement leurs performances.

3- Communication entre les systèmes médicaux

L’intérêt des appareils connectés étant leur capacité à communiquer avec le moteur d’intégration, les administrateurs IT doivent donc surveiller leur façon de communiquer et s’assurer qu’ils utilisent les protocoles appropriés. Dans le cas de l’IT hospitalière, cela nécessite un outil de supervision capable de comprendre les protocoles médicaux spécifiques tels que DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) et HL7.

4- L’IT traditionnelle

S’il peut être tentant de se focaliser uniquement sur les nouveaux et passionnants appareils médicaux, il est important de veiller à ce que les appareils IT classiques qui soutiennent les systèmes médicaux tels que les routeurs, les switchs et les serveurs, ne soient pas mis de côté. Une panne de serveur ou une interruption de réseau peut être tout aussi catastrophique que la panne critique d’un appareil médical. C’est pour cela qu’il est important de pouvoir analyser rapidement les métriques des appareils IT traditionnels aux côtés des mesures des appareils médicaux. En cas d’erreur, cela permet à l’équipe IT de localiser et résoudre le problème dans les délais requis.

Fiabilité maximale à tout moment

Dans le secteur de la santé, les administrateurs IT ont le devoir de s’assurer que le plus haut niveau de fiabilité est garanti 24/7. Après tout, la préservation de la vie humaine et la protection de données hautement sensibles sont en jeu.

Heureusement, avec les bons outils et de l’expertise, l’équipe IT de l’hôpital peut être suffisamment bien équipée pour faire face à tout ce que le réseau peut leur réserver. Ce qui permet au médecins et infirmier(e)s de se concentrer sur ce qui est important, nous garder en bonne santé.

Par Claire Kago, Sales & Business Development Manager France chez Paessler AG