Les français plébiscitent largement la Fibre. Pour la première fois, au premier trimestre 2021, le nombre d’abonnés très haut-débit dépasse celui de l’ADSL.

Pour la première fois, le nombre d’abonnés au très haut-débit en France (câble et fibre) a dépassé celui des abonnés à l’ADSL ! La dernière publication de l’observatoire des marchés de télécommunication par l’ARCEP explique ainsi que « l’adoption des réseaux à très haut débit progresse vivement, sur les réseaux fixes comme sur les réseaux mobiles ».

La Fibre s’impose

Au 31 mars 2021, sur un total de 30,9 millions d’accès internet, 15,7 millions sont à très haut débit (51%, +11 points en un an), au sein desquels une large majorité (73%, +9 points en un an) est de technologie FttH (Fiber to the Home).

Parallèlement, le nombre d’abonnements sur réseau cuivre DSL diminue à un rythme accéléré, et particulièrement rapide depuis le troisième trimestre 2020 : -2,7 millions d’accès de moins en un an.

Côté réseaux mobiles, la plupart des terminaux sont désormais connectés en 4G. Selon l’ARCEP, 61,1 millions de cartes SIM sont actives sur les réseaux 4G, ce qui représente 5 millions de cartes supplémentaires en un an (+9% en un an).

Voix et pandémie

La crise pandémique avait considérablement contribué à une augmentation à la fois du trafic vocal et du trafic de données en 2020.

La majorité du trafic vocal provient des mobiles. « La croissance du trafic vocal fixe et mobile avait atteint un taux record de 21% en un an au premier semestre 2020 (+8% au deuxième semestre 2020), alors même que cette consommation n’augmentait plus depuis l’année 2014, rappelle l’ARCEP. Au premier trimestre 2021, la tendance s’inverse avec un recul de la consommation vocale d’environ 5% en un an. Cependant, ce trafic, de 62,6 milliards de minutes ce trimestre, reste à un niveau encore supérieur à celui consommé les années précédant la crise sanitaire, et atteste ainsi d’un effet encore présent de la crise sanitaire sur les usages vocaux ».

Un marché relancé

Le rapport note également que le revenu des opérateurs fixes progresse pour le quatrième trimestre consécutif après 10 années de contraction.

Le revenu global des opérateurs (fixe, mobile, services annexes) s’élève à 8 ,9 milliards d’euros au premier trimestre 2021.

