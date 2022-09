L’équipe nationale a décroché la troisième place à l’édition 2022 de l’European Cybersecurity Challenge. L’ANSSI avait sélectionné ses membres.

Dans le but d’attirer des talents vers la cybersécurité, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a lancé le Cyber Security Challenge(challenge européen de la cybersécurité) en 2017. Une initiative qui s’inscrit dans un démarche plus globale avec, par exemple, le challenge international qui s’est déroulé en juin 2022 en Grèce.

La nouvelle édition européenne a été organisée cette année par l’Autriche et a vu les 14 et 15 septembre dernier 28 équipes nationales s’affronter à Vienne.

Composées de jeunes hackers éthiques, âgés de 14 à 25 ans, ces équipes se sont défiées pendant plusieurs journées à travers des épreuves diverses allant de la cryptographie au reverse engineering en passant, entre autres, par la recherche de vulnérabilités.

Les joueurs de l’équipe française avaient été sélectionnés lors du France Cybersecurity Challenge organisé par l’ANSSI, une compétition qui repose sur le format « Capture the flag ». Les participants devaient résoudre plusieurs épreuves dans des domaines comme la crypto, le forensics (investigation numérique)… A l’issue de ces épreuves, les coachs avaient retenu les meilleurs non seulement en termes techniques mais aussi pour leurs qualités humaines et leur sens du collectif. Ces coachs, par ailleurs professionnels du domaine, sont intervenus lors de la compétition pour orienter et conseiller les joueurs mais sans jamais rentrer sur le terrain.

Cette troisième place, derrière les équipes allemandes (2nd) et danoises (1er), est un succès pour Guillaume Poupard, Directeur général de l’ANSSI. Ce dernier a souligné : « C’est grâce à sa capacité à être agile et solidaire en faisant face à chaque défi que notre Team France signe un nouveau succès à l’European Cybersecurity challenge… ».

La prochaine édition aura lieu en Norvège l’année prochaine.

Pour aller plus loin : https://ecsc.eu/