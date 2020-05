D’un côté, un intégrateur à l’expertise Data et base de données bien affirmée.

De l’autre, un innovateur des infrastructures cloud hybrides qui dispose à son catalogue d’une des plus étonnantes briques de gestion des bases de données sous forme de service.

Quand Wipro et Nutanix s’associent, naît une offre originale qui veut secouer le monde parfois très conservateur et frileux des bases de données d’entreprise.

La nouvelle offre DDS (Digital Database Services) élaborée par Wipro repose sur l’infrastructure cloud privé hyperconvergée de Nutanix et sur sa très originale brique ERA qui a à jamais révolutionné la façon de déployer à la demande, de sécuriser et de sauvegarder, les bases de données.

L’objectif de l’offre DDS de Wipro est de proposer aux entreprises une solution clés en main pour fournir et gérer des bases de données avec une plus grande agilité, sans qu’elles aient besoin de connaissances préalables du matériel, du logiciel de base de données et des configurations associées. Il en résulte une accélération du temps de lancement et de déploiement et de gestion des applications d’entreprises, ce qui permet aux administrateurs de bases de données de se concentrer sur les innovations.

Selon Wipro et Nutanix, cette solution commune présente de multiples avantages :

* Une réduction des coûts en permettant aux équipes IT de réduire leurs dépenses à travers la réduction des coûts d’acquisition et d’exploitation des bases de données mais aussi grâce à la consolidation et l’optimisation des ressources.

* Un approvisionnement rapide grâce à une exposition sous forme de services (via un portail self-service) des bases de données et un déploiement en quelques minutes.

* Une tarification innovante via un modèle d’abonnement « as-a-service » qui rend les coûts prévisibles et faciles à répartir entre les divisions commerciales.

* La réutilisation grâce à une intégration à d’autres plateformes de gestion de cloud et d’outils d’orchestration tiers.

* L’interopérabilité grâce à la prise en charge de plusieurs technologies et versions de bases de données.

Bref l’offre mélange l’expertise de l’intégrateur Wipro à la souplesse de la plateforme Nutanix HCI et l’agilité procurée par Nutanix ERA. Rappelons au passage qu’ERA automatise et simplifie la gestion des bases de données. Elle permet leur déploiement en 1 clic et offre des mécanismes automatisés de sauvegarde similaire à la fonction « Time Machine » d’Apple. ERA supporte les bases Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, SAP HANA et MongoDB.

« L’offre conjointe de Wipro et de Nutanix apporte agilité, rapidité et flexibilité pour les applications centrales. Les services DDS de Wipro, optimisés par la plate-forme HCI de Nutanix et Era, fournissent des services de bout en bout, allant de la transition à la modernisation, en passant par le déploiement continu et la gestion automatisée du cycle de vie des bases de données d’entreprise, open source et NoSql, » déclare Satish Yadavalli, Vice President, Cloud and Infrastructure Services de Wipro Limited. « Les intégrations sont par ailleurs simplifiées, car les développeurs et les propriétaires d’applications ont accès à un référentiel d’API de services personnalisés. Grâce à cette solution commune, nous sommes en mesure d’aider nos clients communs à optimiser leurs ressources de base de données et le coût des licences. »

Pour en savoir plus : Nutanix Partnership