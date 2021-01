On attendait une Surface 8… Microsoft a lancé hier la Surface Pro 7+ exclusivement dédiée au marché des entreprises.

Physiquement, le modèle diffère très peu de la Surface Pro 7 classique. Dans les détails en revanche, cette nouvelle Pro 7+ présente de vrais atouts pour les entreprises.

Tout d’abord, elle est animée par la 11ème génération d’Intel Core i, génération qui se distingue essentiellement par le nouveau GPU « Iris Xe » aux performances très largement supérieures à la Surface Pro 7 actuelle. Petit détail qui peut avoir son importance, cette 7+ existe également en version 32 Go de RAM embarquée (là où la Surface Pro 7 plafonne à 16 Go).

Ensuite, l’autonomie fait un bon notable avec une durée annoncée de 15 heures grâce à de nouvelles batteries et un processeur plus économe.

Par ailleurs, sa connectivité est modernisée : la tablette supporte le WiFi 6/6E, propose en option l’intégration d’un modem LTE 4G+ (compatible eSIM et nanoSIM), et dispose d’un port USB-A et d’un port USB-C tous deux de génération USB 3.2 Gen 2 (supportant jusqu’à 2 écrans 4K 60 Hz externes).

Enfin, le stockage est désormais assuré par un disque SSD aisément amovible ce qui permet de le changer à volonté en cas de problème mais aussi de le retirer (avec toutes ses données confidentielles) au moment de recycler les appareils.

Bien sûr cette Surface Pro 7+ conserve les atouts sécurité et gestion des versions professionnelles précédentes avec le support de Windows Hello et les déploiements de masse par Windows Autopilot.

Au passage, Microsoft a également repensé le packaging du produit qui est livré par carton de 5, carton 100% recyclable et constitué de matières recyclées à 60%.

Dernier détail, la tablette professionnelle est désormais déclinée dans son habit platinum habituel ou dans un nouvel écrin noir mat.

La Surface Pro est un appareil populaire dans les entreprises et cette nouvelle déclinaison se révèle encore plus attractive pour les environnements professionnels.