Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra bien plus que des bonnes volontés et un engagement fort des autorités nationales et mondiales. Il faudra aussi trouver des réponses technologiques et sociétales.

En la matière, c’est une startup varoise, Sunleavs, qui s’est fait remarquer lors du CES de Las Vegas qui s’est tenu la semaine dernière. Elle s’est vu remettre le prix des « Innovateurs du changement climatique CES 2020 ».

Grâce à une plateforme web et à un capteur Wi-Fi branché sur le tableau électrique de chacun des membres, la solution permet de faciliter l’émergence de communautés énergétiques solaires. Grâce à la plateforme Sunleavs, les habitants d’un quartier peuvent investir ensemble dans une installation de production collective d’énergie solaire afin de partager et consommer localement une électricité propre, inépuisable et à un prix maîtrisé entre eux et sans intermédiaire. Un concept original porté depuis bientôt quatre ans par Romain Chayla qui veut développer un véritable esprit communautaire autour d’une énergie propre locale.

Aujourd’hui, la startup veut favoriser les économies d’échelle, déployer la solution sur le territoire et accélérer la transition énergétique citoyenne. À terme, l’ambition est d’obtenir une autonomie résiliente sans pour autant être déconnecté du réseau.

A découvrir : www.sunleavs.fr