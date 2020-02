Office Teams est sans conteste l’un des produits phares de Microsoft en ce moment et l’une des clés de voûte de toute la stratégie Office 365. Le service est devenu le véritable cœur pour améliorer et fluidifier la collaboration et la communication des équipes au sein des entreprises.

Mais aussi essentiel que soit devenu le produit à la fois pour l’éditeur et pour ses centaines de millions d’utilisateurs quotidiens, cela n’a pas empêché les équipes de Redmond de commettre un impair pour le moins ridicule, gênant et franchement embarrassant : elles ont « oublié » de renouveler un certificat utilisé pour l’authentification au service avant que celui-ci n’expire.

Résultat, durant près de trois heures, de nombreux utilisateurs n’ont pu se connecter à Teams et aux services associés. Une bévue pour le moins incompréhensible et fâcheuse alors que Microsoft a lancé une grande campagne de communication aux US autour de son produit concurrent de Slack.