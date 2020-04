La nouvelle version 10.0 de ClearPath Forward ePortal d’Unisys apporte une automatisation complète, sans codage ligne par ligne, dans le développement d’applications qui peuvent appeler des processus métier (interne ou externe). Cet ensemble d’outils facilite la création et l’évolution d’un écosystème applicatif à l’échelle de l’entreprise ou du service public.

En complément, la version 5.0 d’Application Integration Services aide à la création et la mise en œuvre de micro-services simples à intégrer dans les applications existantes. L’ajout ou l’enrichissement des fonctionnalités existantes se fait en temps réel et sans interruption de l’application principale.

Par exemple, une administration d’état peut mettre en œuvre une application de formulaire de demande d’indemnités chômage sous forme de micro-service sur son site web. Autre exemple, une institution financière dont le coeur de métier est héberger sous Unisys peut ajouter une application de banque personnelle sur son site de services aux clients.

Dans les deux cas, les applications de production peuvent accéder au journal des transactions et aux bases de données résidant dans le système d’enregistrement ClearPath MCP ou OS 2200 sans altérer cet environnement en back-end.

Les 2 nouvelles solutions s’appuient sur VisualStudio, outil bien connu des développeurs. Ces derniers n’ont pas besoin de connaître les langages de programmation anciens utilisés pour l’application principale. Apporter de nouvelles fonctionnalités non prévues ou inimaginables lors des premiers développements se fait ainsi dans un environnement de développement moderne. Tout passe par Outbound Web Service Communication qui facilite les interactions entre nouveaux et anciens codes via une interface utilisateur là encore optimisée pour les approches modernes. Les opérations de gestion des rôles, des autorisations et les retours d’informations sur les opérations de longue durée sont améliorées et facilitent le déploiement d’applications distribuées dans les environnements ClearPath MCP (et OS 2200) et Windows.

Pour en savoir plus:

ClearPath Forward ePortal d’Unisys

ClearPath Application Intergration Services d’Unisys