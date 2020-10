UntieNots, startup de la French Tech déjà connue pour son programme Loyalty Challenge, annonce le lancement des vignettes digitales qui devraient intéresser les enseignes de la grande distribution … et les consommateurs.

Ces derniers sont en effet 20% à participer et à collectionner les coupons afin d’obtenir des remises, des gains, des cadeaux. Ce qui représente au total, chaque année en France, quelques 2 milliards de vignettes collectées.

Avec sa solution digitale, adoptée par l’un des leader mondiaux du secteur, le principe reste toujours celui de la remise au client lors de son passage en caisse mais avec un crédit direct sur sa carte de fidélité.

Ainsi, il n’est plus nécessaire de passer en magasin pour collecter le lot et l’opération peut se faire directement en ligne.

Pour les acteurs de la grande distribution, ce dispositif offre de multiples avantages. Tout d’abord, avoir des vignettes digitales permet d’assurer un meilleur suivi. En effet, des erreurs sont possibles avec pour conséquence que des clients se retrouvent avec le mauvais nombre de vignettes. Grâce à une plateforme de suivi, celles-ci sont distribuées au nombre exact. Ce système digital facilite ainsi la gestion (collecte et distribution) et offre plus de transparence au client comme au distributeur.

Enfin, c’est l’occasion d’offrir aux clients une expérience en phase avec leurs usages de plus en plus digitalisés. En effet, aujourd’hui, la plupart des clients utilisent leur smartphone pour y stocker leurs cartes de fidélité, leur carte de crédit, des applications shopping. Pour un client, choisir cette option c’est donc privilégier la praticité.