Le spécialiste de la sauvegarde des données sur le Cloud annonce une nouvelle version de son produit de sauvegarde phare qui s’enrichit de nouvelles capacités et fonctions.

Parmi celles-ci, la compatibilité avec les environnements NAS qui devrait satisfaire les entreprises utilisant des solutions de Cloud hybride. On notera également la restauration instantanée des machines virtuelles multiples via l’outil Multi VM Instant Recovery qui facilite les reprises d’activité après incident. La sécurité n’est pas oubliée avec une protection renforcée contre les ransomwares. Également dans les nouveautés, une API qui facilite l’accès aux données pour le data mining et 150 améliorations majeures. L’intégration de Veeam aux services cloud de Microsoft via Veeam Backup pour Office 365 et Veeam Backup pour Azure a été renforcée. De même la prise en charge des systèmes HPE Primera et HPE StoreOnce a été élargie.

Bref, cette nouvelle version semble pleine de promesses comme l’indique le CTO de l’entreprise, Danny Allan, qui explique : « La v10 est l’annonce la plus importante dans l’histoire de Veeam et les améliorations que nous y avons apportées font franchir un nouveau palier à la protection des données, créant ainsi la solution la plus simple, polyvalente et fiable pour les environnements de cloud hybride ».

Pour en savoir plus : Veeam V10