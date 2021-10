Veeam Software annonce la disponibilité d’une mise à jour pour sa solution phare Veeam Backup & Replication (VBR). Cette version 11a focalise l’essentiel de ses améliorations sur le cloud.

La version 11 supportait déjà la sauvegarde des environnements hybrides et multicloud avec une gestion native d’AWS, Azure et GCP. La version 11a étend ainsi les protections aux données du service Azure EFS ainsi qu’aux données des bases Azure SQL. Plus intéressant encore, la version 11a permet de réaliser des sauvegardes « longue conservation » sur les environnements d’archivage à bas coût que sont Amazon S3 Glacier, AWS S3 Glacier Deep Archive, Azure Archive Storage, Google Cloud Archive et de diviser ainsi par 50 le coût de l’archivage des données sauvegardées.

Enfin, la restauration directe des sauvegardes Veeam a été étendue à GCP (alors qu’elle ne s’appliquait jusqu’ici qu’à AWS et Azure).

Par ailleurs la version 11a supporte d’autres améliorations :

Intégration de Kasten by Veeam K10 : Kasten K10 permet de diriger les sauvegardes des clusters Kubernetes vers un répertoire VBR.

Sauvegarde RHV : VBR prend en charge un nouvel hyperviseur, en l’occurrence celui de Red Hat RHV.

Restauration instantanée sous Nutanix : Veeam étend sa restauration instantanée brevetée à Nutanix AHV 6.0.

Pour John Annand, Directeur de recherche, Infrastructures et opérations, Info-Tech Research Group, « Avec les récents lancements de produits et améliorations inclus dans la V11a, Veeam démontre une fois encore son engagement de permettre aux entreprises d’accélérer leur adoption du cloud en toute sécurité et avec efficacité, grâce à une automatisation basée sur des règles, une protection contre le ransomware et de faibles coûts de stockage dans le cloud. »