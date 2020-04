Verizon va acquérir BlueJeans pour un montant qui n’a pas été officiellement divulgué mais serait évalué autour des 500 millions de dollars.

BlueJeans est une société américaine créée en 2009 connue pour sa solution de vidéoconférence hébergée dans le cloud. Elle affronte donc sur ce marché des acteurs historiques comme Cisco ou LogMeIn (gamme GoTo) mais surtout des solutions très en vogue aujourd’hui comme Zoom, Microsoft Teams (qui intègre Skype for Business) ou encore Google Meet.

On le sait, depuis le début du confinement, ces solutions modernes de visioconférence ont le vent en poupe. Selon Krish Ramakrishnan, co-fondateur de BlueJeans, les tractations entre les deux entreprises duraient depuis plusieurs mois. Elles se sont accélérées avec la pandémie. Il raconte même à Business Insider que la transaction s’est finalisée en visio, chacun travaillant de chez soi à minuit un soir de la semaine dernière.

Selon lui, la plateforme aurait connu une augmentation de 300% de son trafic vidéo depuis le début de la pandémie.

Pour BlueJeans, ce rapprochement permet à l’entreprise de bénéficier de la fabuleuse force marketing de Verizon. Mais surtout de s’intégrer avec un spécialiste de la 5G et du Edge Computing qui offrent de nouvelles opportunités à ces solutions.

« Notre façon de travailler change et va continuer de changer » explique Tami Erwin, PDG de Verizon Business. « La collaboration et les communications sont en tête des priorités pour les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs. Il est absolument essentiel pour les entreprises et les clients du secteur public d’avoir accès à une gamme complète d’offres prêtes, sécurisées, sans friction et qui s’intègrent aux outils existants ». Verizon compte ainsi intégrer la plateforme BlueJeans dans sa roadmap de produits et services 5G.