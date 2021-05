Vertiv, fournisseur de solutions sans interruptions de services intégrées, annonce la disponibilité en zone EMEA de la gamme de micro-datacenter VRC-S conçue spécialement pour les sites « en périphérie » et le petits datacenters IT.

Assemblé en usine, VRC-S est un rack tout-en-un très efficace, équipé d’un PDU en rack (rPDU), de l’onduleur Vertiv Liebert GXT5 certifié Energy Star 2.0, des capteurs et logiciels de surveillance appropriés, ainsi que du dernier système de refroidissement de rack Vertiv VRC. Il est proposé dans différentes configurations standards.

Ces micro-datacenters sont conçus pour prendre en charge les applications Edge, c’est-à-dire pour être installés partout où des ressources informatiques critiques et peu encombrantes sont nécessaires. Contrairement aux datacenters modulaires préfabriqués, qui sont généralement des installations autonomes de plus grande taille déployées à l’extérieur des bâtiments principaux ou dans des lieux éloignés, les micro-datacenters – de la taille d’un rack IT standard – peuvent être installés dans des bureaux, des cliniques, des magasins ou d’autres espaces commerciaux ou industriels.

Le VRC-S est préconçu et intégré en usine pour offrir une fiabilité, une efficacité et une rapidité de déploiement maximales.

Alex Pope, VP Solutions Rack de Vertiv, précise : « Cette nouvelle offre est le résultat stratégique de la feuille de route de Vertiv en matière d’innovation de produits et de ses derniers investissements en R&D, qui apporteront progressivement au marché davantage de solutions de micro-datacenters prêtes à l’emploi ».