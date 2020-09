Vertiv lance Environet Alert, une solution de surveillance spécialement conçue pour les petits datacenters Edge, peu coûteuse et facile à utiliser.

La solution effectue une surveillance en temps réel des systèmes d’infrastructures critiques, indépendamment du fournisseur, et alerte immédiatement le personnel concerné lorsque ces systèmes sont en danger. Le logiciel agit comme un tableau de bord unique, avec une nouvelle interface utilisateur moderne et intuitive qui offre une excellente visibilité adaptée à ces petits datacenters.

Les utilisateurs peuvent personnaliser les données qui sont surveillées et signalées afin de se concentrer sur ce dont ils ont besoin pour protéger et optimiser leur activité de la manière la plus efficace possible.

L’éditeur revendique des capacités supérieures de surveillance, d’alerte, d’analyse des tendances et d’organisation des données. Le produit est notamment destiné aux secteurs tels que la santé, les services financiers, l’administration, l’éducation, ou tout autre secteur qui repose sur l’utilisation de petits datacenters répartis et d’installations Edge.

Le programme est compatible avec les appareils SNMP et s’intègre, via une API fournie, avec d’autres outils de gestion de réseau, des logiciels de gestion de l’infrastructure des datacenters (DCIM) et des systèmes de gestion de bâtiments pour permettre une vue complète des opérations et rationaliser la gestion de ces systèmes.

Mike O’Keeffe, VP Service et Solutions EMEA, précise que « la supervision des datacenters sur mesure est cruciale pour assurer la visibilité des opérations et pour réduire les risques et les coûts, mais peu de solutions ont pu s’adapter de façon économique aux besoins des petites opérations ».

