Vertiv, fournisseur de solutions de continuité et d’infrastructures, annonce le lancement de Avocent ADX, la plus vaste plateforme de gestion IT numérique pour les réseaux décentralisés, Edges et hybrides.

Le nouvel écosystème ADX favorise une expérience de travail à distance à la fois sécurisée et robuste en permettant aux collaborateurs d’accéder aux données et de les contrôler rapidement et de manière transparente, comme l’exigent l’ingénierie et la conception avancées, le montage vidéo et d’autres applications de streaming haute résolution.

Il comprend le KVM 4K le plus rapide et le plus riche en fonctionnalités sur un seul appareil avec la gestion la plus étendue des dispositifs informatiques du marché.

Les technologies déployées permettent de surmonter les obstacles les plus persistants à la gestion à distance des architectures distribuées et hybrides, notamment le dimensionnement des systèmes en fonction de la croissance du réseau, la mise en place d’un accès sécurisé pour les utilisateurs autorisés et la fourniture de fonctionnalités vidéo haute résolution adaptées aux technologies modernes, notamment les connecteurs USB-C.

Angie McMillin, General Manager IT Systems chez Vertuv, précise : « les plateformes informatiques sont situées à davantage d’endroits en dehors du datacenter traditionnel, et il est primordial que la plateforme de gestion informatique évolue pour relever ces nouveaux défis et devenir plus sécurisée, plus robuste et plus efficace pour les applications de nouvelle génération ».