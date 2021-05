Vertiv, spécialiste des solutions de continuité et d’infrastructures numériques critiques, a développé une nouvelle gamme d’onduleur baptisée Liebert EXM2, dans des puissances allant de 100 à 250 kVA triphasé offrant un rendement jusqu’à 97% en mode double conversion et 98,8% en mode online dynamique.

L’une des particularités réside dans les trois modes de fonctionnement basés sur le machine learning qui réduisent les coûts d’exploitation et la dissipation énergétique. De plus, la conception interne modulaire à tolérance de pannes permet une installation et un entretien sûrs, faciles et rapides, ce qui réduit le temps moyen de réparation (MTTR) et maximise la disponibilité.

Andrea Ferro, Directeur, précise : « Le système peut être installé dans différentes configurations – en rangée, en salle et même contre le mur – et laisse le choix aux clients de sélectionner la meilleure solution parmi un large éventail de configurations et d’options disponibles ».