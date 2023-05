Filiale d’Alibaba cloud, Ververica est un éditeur spécialisé dans le traitement de gros volumes de données en temps réel. Basé sur Apache Flink, Ververica Cloud est un service managé « cloud natif » destiné à simplifier (encore un peu plus) tout le cycle de vie de vos applications d’analyse de flux de données.

Spécialisé dans le traitement et l’analyse des flux de données, l’éditeur Ververica propose essentiellement des outils et services data (ingestion des données, traitement de flux, orchestration d’applications Flink …) regroupés dans une solution on prem, la Ververica Platform.

La particularité de Ververica est d’avoir intégralement construit sa plateforme sur la technologie open-source Apache Flink, dédiée au traitement de flux données (data streaming) dans un environnement distribué en temps réel. La Ververica Platform n’est pas seulement une implémentation optimisée du framework Apache Flink. C’est tout un écosystème « end-to-end » pour créer et déployer des applications de traitement de flux de données qui a su séduire des clients renommés tels que Uber, Ebay, Lyft, Netflix…

Achetée en 2019, Ververica fait aujourd’hui partie de la galaxie Alibaba cloud. L’entreprise chinoise continue à contribuer au projet « open source » tout en poursuivant le développement de solutions « maison » (ou de rachats) construites sur ce framework à l’instar d’Alibaba Cloud Stream Compute, ou encore, Datastream.io, des solutions dédiées au traitement des données en temps réel dans le cloud.

Ververica Cloud est aujourd’hui entré dans sa phase bêta publique. C’est tout simplement l’implémentation de la plateforme Ververica sous forme managée dans le cloud. Cette version permet aux développeurs de se lancer dans le traitement des données en temps réel plus rapidement et plus simplement. Encore en bêta, son utilisation est pour l’instant gratuite mais reste réservée aux phases de développements et de tests.

Le service promet comme il se doit élasticité, flexibilité, ultra-haute performance (l’implémentation Flink de Ververica est réputée significativement plus rapide et permet de gérer des centaines de millions d’enregistrements par seconde), forte tolérance aux pannes (grâce à des optimisations propres à Ververica) et rentabilité.

Le service évoque déjà ses premiers cas d’usage : Analytique temps réel, détection des fraudes, IoT, Machine Learning, …