Videlio, acteur de référence dans l’intégration de solutions audiovisuelles et numériques, annonce l’acquisition d’Octalino, entreprise francilienne spécialisée dans la conception et l’intégration de dispositifs audiovisuels au service de l’éducation et du secteur public.

Cette opération stratégique permet à Videlio de renforcer significativement sa présence dans deux secteurs en pleine mutation : l’éducation, engagée dans une profonde transformation numérique, et le service public, où la réactivité, la fiabilité et la proximité sont des exigences majeures.

Fondée et dirigée par Guillaume Hunout, Octalino s’est imposée depuis plus de dix ans comme un partenaire de confiance des établissements éducatifs, des universités, des collectivités territoriales et des organismes publics, en déployant des solutions audiovisuelles robustes, ergonomiques et conçues pour durer.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre volonté de proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins concrets du terrain, que ce soit dans une salle de classe, une mairie ou un amphithéâtre. L’expertise d’Octalino dans les environnements éducatifs et publics est un atout stratégique majeur pour Videlio », déclare Xavier Renaud, Président de Videlio.

Guillaume Hunout poursuit ses fonctions à la tête d’Octalino, avec pour mission de préserver l’agilité, la proximité et la réactivité qui font la force de la société, et d’approfondir les relations de confiance tissées avec ses clients depuis 17 ans.

« Rejoindre Videlio est une formidable opportunité de continuer à grandir tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous conservons notre organisation, notre autonomie opérationnelle et surtout notre capacité à écouter, à comprendre et à répondre vite aux attentes de nos clients. C’est ce qui fait la différence, et c’est ce que nous allons renforcer avec le soutien du groupe », déclare Guillaume Hunout, Fondateur et dirigeant d’Octalino.