Vinci Energies, acteur de la transition pour l’industrie et le services, et Teamviewer, spécialiste de la connectivité à distance, s’associent pour un nouveau partenariat technologique.

Les deux entreprises vont unir leurs forces pour piloter la transformation numérique des processus en environnement industriel via la création conjointe de solutions innovantes qui s’appuieront sur Internet et la Réalité Augmentée.

Vinci agira principalement en tant qu’intégrateur système pour les clients communs avec Teamviewer, via des services de mise en œuvre et de conseil autour des projet IoT et AR. La mise en œuvre sera assurée par Actemium et Axians, prestataires de services industriels et TIC.

Ce partenariat concrétise une collaboration entamée il y a plusieurs mois déjà. Les deux entreprises ont effet développé une solution de jumeaux numériques pour les équipements d’atelier industriels. Cette solution, facile à utiliser, offre aux clients un moyen peu coûteux et rapide de créer des jumeaux numériques dans des environnements industriels, en réduisant le temps de création de plusieurs semaines à quelques heures. Les représentations virtuelles des machines ou des robots peuvent ensuite être enrichies individuellement avec des éléments tels que des données de capteurs en direct. Grâce à une connexion sécurisée, ces données peuvent être consultées, contrôlées et gérées à distance via une interface intuitive.

Bernhard Kirchmair, CDO de Vinci Energies, commente : « Grâce aux capacités combinées de TeamViewer et de VINCI Energies, nous sommes en mesure de planifier, de construire et d’exécuter des solutions numériques impactantes de manière simple, efficace et sécurisée ».