VINCI Energies annonce l’acquisition de la société Appex, une pépite française pionnière en matière d’intégration de solutions de gestion de la data et de l’IA.

En 11 ans d’existence, Appex s’est imposé notamment dans les secteurs de la banque et des assurances comme l’un des experts français du Big Data et de solutions telles que Snowflake, IBM Netezza, DataRobot, Delphix ou AtScale.

L’entreprise qui a réalisé 5 millions d’euros en 2019 va ainsi directement rejoindre Axians (la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication) et venir enrichir son offre Data Analytics en France. Rappelons qu’Axians, forte de ses 10 000 collaborateurs, est aujourd’hui présente dans 22 pays et réalise un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros.

« Cette acquisition stratégique nous permet de renforcer nos offres Data Analytics et d’apporter à nos clients et prospects une expertise complémentaire en valorisant les données auprès des directions métiers », explique Bruno Lampe, Directeur Général VINCI Energies France Cloud Builder.