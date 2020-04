Le spécialiste du cloud computing Virtustream, filiale de Dell Technologies, étend son offre de services XStreamCare aux applications SAP pour lesquelles le temps de disponibilité peut atteindre 99,95%.

Ces services managés combinent une surveillance approfondie des applications SAP mais aussi des bases de données, des serveurs, des dispositifs de stockage afin de détecter et corriger les éventuels problèmes. La solution s’appuie sur des technologies d’entreprise telles que la réplication des systèmes SAP HANA et apporte aux entreprises clientes une protection contre les défaillances matérielles ou logicielles. Cette approche de bout en bout permet, potentiellement, de ne prévoir aucun arrêt des systèmes. Le service consiste à regrouper les licences de logiciels et à planifier et déployer une grappe, y compris l’approvisionnement, l’installation et la configuration. Il est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier.

Rob Scott, VP des services professionnels managés est confiant pour l’avenir : « Nous continuerons à élargir notre portefeuille de services autour de SAP et à améliorer nos plateformes de cloud computing afin de fournir les solutions dont nos clients ont besoin pour leurs environnements informatiques complexes ».