Qui n’a jamais rêvé de prendre les commandes du Faucon Millenium aux côtés du plus célèbre gentil vaurien de toute la galaxie ou de la princesse qui a les plus beaux macarons en guise de coiffure ? Pas besoin d’être un Jedi pour lancer l’hyperpropulsion et avec Google Maps, les risques de panne de l’hyperdrive dont considérablement réduits !

Profitant de la sortie du dernier épisode de la saga Star War, Google a annoncé l’ajout d’une fonctionnalité pour le moins étonnante à son service de cartographie : il est désormais possible de partir à l’aventure dans toute la galaxie pour découvrir ses planètes en basculant de l’une à l’autre comme si on activait l’hyperdrive du Faucon Millenium. Il suffit de dézoomer au maximum dans Google Maps pour accéder au mode Espace, puis de choisir dans le menu de gauche la planète que l’on souhaite visiter.

Un petit effet qui ne manquera pas de faire sourire les amoureux des voyages dans l’espace. Pour l’heure, les visites sont limitées au système solaire mais on peut aller sur la station spatiale internationale ou encore se rendre sur les satellites de Saturne ou de Jupiter. Allez tous à bord du vaisseau spatial le plus déglingué de la galaxie et que la force soit avec vous !